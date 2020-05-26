Riva kampı başladı; Aurellio iş başı yaptı

Fenerbahçe, koronavirüs testlerinin negatif çıkmasının ardından Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Ve Eğitim Merkezi'nde kampa girdi.

DHA
26 Mayıs 2020 Salı, 14:09

Fenerbahçe, koronavirüs testlerinin negatif çıkmasının ardından Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Ve Eğitim Merkezi'nde kampa girdi.

Fenerbahçe'nin yeni antrenörü Marco Aurelio da ilk idmana çıktı.
Son yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçları negatif çıkan Fenerbahçe, bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Ve Eğitim Merkezi'nde kampa girdi. Kamp kapsamında saat 11.00'de başlayan antrenmanın ilk bölümünde salonda core çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, ardından dayanıklılık parkuruna geçerek idmanı tamamladı.



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