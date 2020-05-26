Riva kampı başladı; Aurellio iş başı yaptı
Fenerbahçe, koronavirüs testlerinin negatif çıkmasının ardından Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Ve Eğitim Merkezi'nde kampa girdi.
Fenerbahçe, koronavirüs testlerinin negatif çıkmasının ardından Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Ve Eğitim Merkezi'nde kampa girdi.
Fenerbahçe'nin yeni antrenörü Marco Aurelio da ilk idmana çıktı.
Son yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçları negatif çıkan Fenerbahçe, bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Ve Eğitim Merkezi'nde kampa girdi. Kamp kapsamında saat 11.00'de başlayan antrenmanın ilk bölümünde salonda core çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, ardından dayanıklılık parkuruna geçerek idmanı tamamladı.
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