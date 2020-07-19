Rıza Çalımbay açıkladı: Mert Hakan gelecek sezon...

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Fatih Aksoy'un geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2020 Pazar, 11:31
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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay katıldığı bir radyo programında Mert Hakan Yandaş'ın gelecek sezon hangi takımla anlaştığını açıkladı. Çalımbay, "Mert Hakan Yandaş gelecek sezon Fenerbahçe ile anlaştı. Gelecek sezon bizimle birlikte olmayacak." dedi.

Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Fatih Aksoy ve Emre Kılınç hakkında da konuşan Çalımbay, 3 futbolcunun da önümüzdeki sezon için ayrı takımlarda olacağını kaydederek "3 futbolcu da bizimle birlikte önemli aşama kaydettiler" ifadelerini kullandı.


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