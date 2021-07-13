Rıza Çalımbay: Bu sezon lig zor olacak

13 Temmuz 2021 Salı, 14:35

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bolu kampında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Konakladıkları otelde soruları yanıtlayan Rıza Çalımbay, mükemmel bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade ederek, "Burada çok mutluyuz. Ben buranın biraz daha üstüne düşerlerse, Antalya nasıl devre arasında tıklım tıklım doluyorsa, aynısının Bolu'da Gerede'de de olacağını düşünüyorum. Yeter ki tesisleri biraz daha çoğaltıp daha iyi imkanlar olursa burası da gerçekten belki de Avrupa'nın en iyi kamp yerlerinden bir tanesi olacak" diye konuştu.

Kamp yaptıkları otelde yer alan sahaya isminin verilmesinin sorulması üzerine ise tecrübeli teknik adam, "İsmimin verilmesinin nedeni, ben hangi takımla çalışırsam çalışayım ilk kampı burada yapıyorum. Ondan sonra yurt dışına gidiliyordu. Bizim Avrupa maçlarımız olduğu için yurt dışına gitmiş gibi olacağız. İsmimizi onun için verdiler. Ben de çok memnunum. Hangi takımla gelirsem geleyim burada çalıştıktan sonra başarısız olmadım. Bu da bizim son kampımız. Burası yıkılıyor, yeni yer yapılınca devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"'KÜME DÜŞECEK YA DA AVRUPA'YA GİTTİĞİ İÇİN ZOR DURUMA DÜŞECEK' DEDİLER"

Rıza Çalımbay, geçtiğimiz sezon Avrupa kupaları, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı bir arada götürdüklerini ve pandemiden dolayı sıkıntı yaşadıklarını dile getirerek, "Hepimizin karantinaya girdiğimiz dönemler oldu, sıkıntı yaşadık. O dönemlerde kadro çıkaramadığımız dönemler de oldu. İsrail'e iki yedekle gittik. Zaman zaman iki tane maçta kalecimize de forma yaptırdık ve bayağı sıkıntı yaşadık. Bu dönemlerde istediğimiz bir yerde değildik. Villarreal'e 5 -3 yenildik ama hiçbir zaman pes etmedik. Orada da eksiklikler vardı. Sonra oynadığımız maçlarda da bayağı sıkıntılar yaşadık. Benim en çok üzüldüğüm, Avrupa maçlarından elenmemizdi. Bizim o gruptan çıkmamız gerekiyordu ve hakkediyorduk ama öyle bir aksilik ve oyuncu eksiklikleri oldu ki bayağı sıkıntıya uğradık. Lige gelince ikisini beraber götürürken de aynı sıkıntıları yaşadık. Karantinaya giren çok arkadaş oldu ve çıkıp hemen oynamaları mümkün değildi. Şimdi Aaron Appindangoye gibi isimlerin ciddi sakatlıkları vardı. Appindangoye, iyileşemedi. Erdoğan Yeşilyurt da ameliyat oldu, bir süre aramızda olmayacak. Geçen sezon ilk yarıyı bitirdikten sonra ikinci yarı ondan önceki sezondaki gibi bir istikrar yakaladık. İkinci yarıda Alanyaspor maçından sonra sakatlarımız, tüm eksiklikler döndü, pozitif vakalarımız olmadı. Kadromuzu kurup çalışmamıza devam ettik. Arkadaşlarımıza paylaştığımız şeylerde, hedefimizin olduğunu ve kapasitenin üstüne çıkılması gerektiğini söyledik. Bu doğrultuda yolumuza devam ettik ama herkes bize ilk yarıyı bitirirken, 'bu sene ya küme düşecek ya da Avrupa'ya gittiği için zor duruma düşecek' dediler. Bundan önceki bazı takımlar öyle olmuş" ifadelerini kullandı.

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in bütçe olarak kendilerinden yukarıda olduğunu ve oyuncularını Şampiyonlar Ligi'ne göre aldıklarını kaydeden Rıza Çalımbay, "Onlar bile sıkıntı yaşadı. Biz ligin ikinci yarısı Avrupa'da yenilmeyen takımların başında geldik. Inter ile çekişiyorduk biz. Onlar mağlubiyet alınca 19 maçla biz Avrupa'da yenilmeyen takım olduk. O sıkıntılardan çıkıp bunun yapılması mükemmel bir şey. Gerçekten güzel başarılı bir ikinci yarı yaşadık. Eğer pandemiden zarar görmesek, kadromuz biraz daha iyi olsaydı mutlaka daha da farklı bir yerde olabilirdik. 5 hafta daha olsaydı daha iyi yerde olabilirdik. 2 senedir takımımızla beraber Avrupa'ya gidiyoruz. Onun için benim açımdan bir Sivaslı olarak ben de gurur duyuyorum. İnşallah bu sezon da aynı şekilde bitirmek için elimizden geleni yapacağız. Önemli maçlar oynadık. Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçı çok önemliydi. Hatayspor ile çekişiyorduk. Fenerbahçe maçı bizim için çok kritik bir maçtı hepimiz mükemmel bir şekilde konsantre olduk. Sürekli devam eden bir arkadaşlık var. Kalan son 2 maç hayati derecede önemliydi ve Avrupa için de önemliydi. Fenerbahçe karşısında galip geldik ve iyi bir şekilde ligi bitirdik" dedi.

Şu anda Sivasspor'un iskeletinin belli olduğunu dile getiren Rıza Çalımbay, "Eğer sakatlık falan olmazsa oturmuş bir kadromuz var. Alacağımız 4-5 iyi oyuncuyla devam ederiz yolumuza. Ben Beşiktaş'ta oynadığım zaman bizim takımın 11'ini hangi Beşiktaşlıya sorarsanız sorun söylerdi. Öyle bir kadro yapmak gerekiyordu ve biz onu yaptık. Ondan sonra başarı geldi. Artık herkes birbirini tanıyordu. Oyuncular, ne istediklerimi çok çok iyi biliyorlar. Arkadaşlık ortamı gayet iyi. Yönetimin katkısı gayet iyi. Maddi açıdan hiçbir oyuncu sıkıntı yaşamaz. Bunların yanında bir tek sahadaki başarı kalıyor. Bu sıkıntıları atlattıktan sonra da yolumuza baktık. Ben gittiğim her yerde 1 yıllık imza atıyorum. Ben memnunsam kalıyorum yoksa kalmıyorum. Keza yönetim de memnunsa kalırız yoksa kalmayız. Gittiğimiz yerde uzun yıllar kalmak önemli. Buraya gelirken ben dedim ki 'ilk 5'e oynayacaksak ben geleyim, yoksa gelmek istemiyorum.' Sivasspor sıkıntılı ortamda olsun istemedim. 2 seneyi çok iyi şekilde bitirdik. Birbirimizi tanımamız çok önemli oldu. Güzel bir uyum içinde gittik. En önemli şey oradaki uyum ve arkadaşlık. Kimsenin beklemediği mükemmel şeyler yaptık. Bizden 15 puan önde olan takımları geçtik. Takımımla gurur duyuyorum. 19 maç yenilmeden gelmek bana göre çok büyük başarı. Benim oyun sistemim zaten içeride de dışarıda da galibiyete oynayan bir taktik anlayışıyla oynatıyorum. Aynı şekilde bu sene devam edeceğiz. Anadolu takımları, özellikle maalesef transferde istediği oyuncuyu alamaz. Biz alamayız mesela. Paramızın yettiğini alabiliriz. 10 gün sonra maç oynayacağız ama daha transferlerimizi bitiremedik. Belli bir bütçesi var kulübün ve bu bütçeyi aşmazlar. Bazen o bütçeye göre oyuncu bulmak çok zor. Bir iki tanesine yüksek para ödeyebiliyorsunuz ama bazılarına yetmiyor. Ben Sivasspor'a daha önce de geldim, o zaman da 3 seneye yakın kaldım. Kritik bir dönemi vardı Sivasspor'un. 12 maç gibi başlamıştık ve o sene çok iyi bitirdik. Daha sonrasında kendim ayrılmıştım 3 yılın sonunda. İstikrar çok önemli bu konuda" şeklinde konuştu.

Teknik ekip olarak sıkıntı yaşadıkları dönem yönetimin de aynı şekilde sıkıntı yaşadığını kaydeden Çalımbay, "Onlar görüyor ne sebeplerden olduğunu. Zaman zaman oyuncu çıkartamıyorduk. Pandemiden dolayı kadro darlığı vardı. 3 tane maç oynuyorsunuz haftada ve mutlaka oyuncularda problem çıkıyor, en kötü yorgunluk oluyor. Yönetim bizimle iç içe olduğu için görüyor. Ama dışarıdaki kesim bunu göremeyebilir. Biz bu durumu yönetimle paylaşıyorduk. Her zaman gerekli şekilde bilgi veriyordum. Benim kişiliğimi ve karakterimi de biliyorlar. Antrenörlük ve futbolcu hayatım da aynı şekilde disiplinli olarak geçti. Zaten öyle bir şey olduğu zaman ben hissederim. Kendimde ya da takımda hava bozukluğu olursa hissederim ve gerekli şeyi yaparım. Ben kendime ve takımıma inanıyordum. Sıkıntılı gittiğim hiçbir takımda başarısız olmadım" dedi.