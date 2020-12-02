Rıza Çalımbay koronavirüse yakalandı

Rıza Çalımbay sosyal medya üzerinden koronavirüse yakalandığını açıklayarak Villarreel maçında kulübede olamayacağını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
02 Aralık 2020 Çarşamba, 12:49
Rıza Çalımbay koronavirüse yakalandı
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İşte Rıza Çalımbay'ın açıklaması


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