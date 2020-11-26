Rıza Çalımbay: Yoklukta kazanıyoruz
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Karabağ maçının ardından, “2 defa yenik duruma düşmemize rağmen oyundan kopmadık” dedi.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Karabağ maçının ardından, “2 defa yenik duruma düşmemize rağmen oyundan kopmadık” dedi.
Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında karşılaştığı Karabağ’ı 3-2 mağlup etti. Müsabakanın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zor bir müsabakayı geride bıraktıklarının altını çizen Çalımbay, “Eksiklerimiz vardı ama her şeyden önce takımımla gurur duydum. Robin Yalçın’ın sakatlanması zor bir zaman yaşattı. Çok iyi mücadele ettik. 2 defa yenik duruma düşmemize rağmen oyundan kopmadık. Bir ara kaleciyi orta alan oyuncusu olarak oyuna sokmayı düşündüm, forması hazırdı. Oyuncularımı kutluyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Önceki maçta oynadığımız Karabağ takımıyla bugün oynadığımız Karabağ takımı arasında çok fark vardı. Daha iyi bir Karabağ vardı. Dostça bir maç oldu. Grupta devam etmek istiyorsak kazanmamız gerekiyordu. Zor da olsa kazandık. Diğer maçlarımıza diğer oyuncular da yetişirse alternatifli kadro ile kalan maçlarımızı da en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.
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