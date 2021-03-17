Ronaldo Manchester United'a mı dönüyor?
İtalyan basını, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılması durumunda Portekizli yıldız için Manchester United'ın Real Madrid'den daha güçlü bir ihtimal olduğunu iddia etti.
Juventus'ta Cristiano Ronaldo bilmecesi sürüyor.
İtalyan devinde üçüncü sezonunu geçiren Cristiano Ronaldo, üst üste iki kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final göremedi. Öte yandan oyuncunun mali şartları zorlayan sözleşmesi de gündemden düşmüyor. Avrupa'ya veda eden, ligde ise lider Inter'in gerisinde kalan Juventus'ta Ronaldo'nun ayrılığı gündemde.
Torino merkezli Tuttosport gazetesinin haberine göre Cristiano Ronaldo'nun Juventus'taki geleceği tamamen bitmedi. Portekizli yıldızın takımda kalabileceği belirtilirken ayrılığı durumunda ise Manchester United'ın bu transfere bir adım daha yakın olduğu öne sürüldü.
FLORENTİNO PEREZ'DEN RONALDO'YA YEŞİL IŞIK YOK
Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane daha önce konuyla ilgili kendisine yöneltilen bir soruyu yanıtlamış ve Ronaldo'nun İspanyol devine geri dönüşü için açık kapı bırakmıştı.
Zidane ile Ronaldo'nun yakınlığı da bilinirken Başkan Florentino Perez ise bu transfere Zidane kadar sıcak davranmıyor. Portekizli yıldızın yüksek maliyeti de düşünüldüğünde Florentino Perez bu yatırımı Kylian Mbappe'ye yapmayı hedefliyor.
Real Madrid'in bu tutumu değişmezse Manchester United, Ronaldo transferi için bir adım önde. İngiliz devi eski oyuncusuyla yeniden buluşmaya sıcak bakıyor.
CRİSTİANO RONALDO, 18'İNDE MANCHESTER UNİTED'A KATILDI
Cristiano Ronaldo henüz 18 yaşındayken 2003 yazında Sporting'den Manchester United'a transfer olmuştu. İngiliz ekibi o dönem Portekizli oyuncu için 17.5 milyon euro bonservis öderken Ronaldo, Ada'da geçirdiği 6 sezonun ardından 94 milyon euro'luk rekor bonservis ücretiyle Real Madrid'in yolunu tutmuştu.
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