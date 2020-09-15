Ronaldo'dan sevgilisine inanılmaz jest!

15 Eylül 2020 Salı, 10:19

Juventus’un 35 yaşındaki Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’nun 26 yaşındaki sevgilisi Georgina Rodriguez’e bu güne kadar görülmemiş bir jest yapmaya hazırlandığı konuşuluyor…

Yıllardır birlikte olduğu İspanyol sevgilisi ile evliliğe hazırlanan Ronaldo’nun Georgina’ya servet değerinde bir yüzük aldığı iddia edildi.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Portekizli yıldız futbolcunun evlilik teklifi için tam 615 bin Sterlin (Yaklaşık 5.9 milyon TL) değerinde tamamı elmas işlemeli tek taş bir yüzük aldığı öne sürülüyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; kısa süre içerisinde evlenmeye hazırlanan Ronaldo, Georgina’ya şimdiye kadar bir futbolcunun aldığı en pahalı yüzüğü hediye edecek.