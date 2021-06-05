Royal Antwerp, stadyumunu restorana çevirme kararı aldı

05 Haziran 2021 Cumartesi, 20:00

Belçika Pro Lig (1. Lig) ekiplerinden Royal Antwerp, Covid-19 döneminde maçları tribünde izleyemeyen taraftarları için yeni bir proje geliştirdi. Kırmızı-siyahlı ekip, maçlarını oynadığı Bosuil Stadyumu'nu yaz ayları boyunca bir futbol stadyumuna dönüştürecek.

Kulübün "Kutsal Toprak" adını verdiği geçici restoran, sahada, çimlerin kenarında 100 masa ile hizmet verecek. Belçikalı futbolseverler, akşamları hizmet verecek ve Covid-19 tedbirlerinin uygulanacağı restoranda 100 avro ödeyerek üç çeşit yemek ve alkollü içecek servisi alabilecek.

Taraftarlar, restoranın hizmete henüz başlamamış olmasına rağmen 1000 sandalyenin 750'si için rezervasyon yaptı. Proje hakkında açıklamada bulunan Royal Antwerp Medya Sorumlusu Joost Houtman, "Taraftarlarımızı özledik. Bu yüzden Haziran ayı sonunda stadyumda geçici bir restoran açacağız. Böylece yeniden stadyumu ziyaret edebilecekler" ifadelerini kullandı.