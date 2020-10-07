Rusya milli takımında 2 futbolcuda Covid-19 şüphesi
Millilerin 11 ekimdeki rakibi Rusya'da Dzhikia ve Guilherme’nin koronavirüs test sonuçlarının şüpheli olduğunu ve iki sporcunun takımdan izole edildiği açıklandı
Rusya A Milli Futbol Takımı basın servisinin yaptığı bilgilendirmede, milli takım oyuncuları Georgy Dzhikia ve Guilherme’nin koronavirüs test sonuçlarının şüpheli olduğunu ve iki sporcunun takımdan izole edildiğini açıkladı.
Rus milli takımının basın servisi, “Düzenli olarak yapılan incelemelerden birinin sonuçlarına göre, Georgy Djikia ve Marinato Guilherme şüpheli test sonuçları aldı. Şu anda sonuçlar yeniden kontrol ediliyor ve bu biraz zaman alacak” dedi.
www.gazetemru.com 'da yer alan habere göre “Her iki oyuncu da izole edildi ve günlük olarak test edilmeye devam edilecekler. Semptomları yok, kendilerini mükemmel hissediyorlar. Takımdaki diğer oyuncularının ve personelin hepsinin test sonuçlar negatif” ifadelerine yer verildi.
BİR HAFTADA 3 MAÇ
Rus Milli Takımı, 8 Ekim’de İsveç ile bir hazırlık maçı oynayacak ve ardından Türkiye ile 11 Ekim’de, Macaristan ile ise 14 Ekim’de UEFA Uluslar Ligi için sahaya çıkıcak. Karşılaşmalar Moskova’da olacağı için Rus milli takımı, Moskova Bölgesi Novogorsk’taki kampta maçlara hazırlanmaya devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
- İşte iki kez yaptırılıp yayımlanmayan anket
- İsmail Küçükkaya açıkladı: Fatih Portakal neden bıraktı?
- MHP'li Yalçın, Halk TV ile Çilingiroğlu'nu hedef aldı
- ABD'den S-400 açıklaması: Son derece endişeliyiz
- Ali Edizer'in önlenemeyen yükselişi!
- 2 ülkeye asker gönderiliyor
- Verilen ilaçlar hangi ipuçlarını veriyor?
- İYİ Parti’de kılıçlar çekildi
- Berat Albayrak'a ekonomi konusunda güven yerlerde
- Akdeniz Üniversitesi rektöründen Böcek hakkında açıklama
Video Haberler
- Bir anda ortaya çıktı! Hortum paniği kamerada
- Vicdansızlık! Yaşlı adama dehşeti yaşattı
- Mağazada talihsiz an!
- Pazarcıların tekmeli yumruklu yer kavgası kamerada
- Uzaktan eğitim için internet istiyorlar
- Gençlerin oyunu ölümle bitti!
- Yer: Kayseri...Gardıropta halıya sarılı halde yakalandı!
- Toplu ulaşımda dikkat çeken maske uyarısı
- Sürücüleri şaşkına çeviren olay! O anları hemen kaydetti
- Azerbaycan yurttaşının bu görüntülerine beğeni yağdı
En Çok Okunan Haberler
- İşte iki kez yaptırılıp yayımlanmayan anket
- İsmail Küçükkaya açıkladı: Fatih Portakal neden bıraktı?
- MHP'li Yalçın, Halk TV ile Çilingiroğlu'nu hedef aldı
- ABD'den S-400 açıklaması: Son derece endişeliyiz
- Ali Edizer'in önlenemeyen yükselişi!
- 2 ülkeye asker gönderiliyor
- Verilen ilaçlar hangi ipuçlarını veriyor?
- İYİ Parti’de kılıçlar çekildi
- Berat Albayrak'a ekonomi konusunda güven yerlerde
- Akdeniz Üniversitesi rektöründen Böcek hakkında açıklama