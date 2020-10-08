Rusya Sırbistan maçından alacağımız sonuç gruptaki kaderimizi belirler

08 Ekim 2020 Perşembe, 09:19

A Milli Futbol Takım teknik direktörü Şenol Güneş, kritik maçların TÜrkiye'yi beklediğini söyledi.

Hazırlık maçında Almanya ile 3-3 berabere kalan A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş “Öncelikle heyecanlı maç ve güzel bir maç seyir keyfi bakımından. Almanya Türkiye dostluğu için, zaman zamansa kıran kırana da olsa, futbolun agresifliği olsa bile hem bizim için hem de Almanya için güzel bir maç oldu” dedi.

Almanya’nın yeteneği fazla olan, genç oyuncularla sahaya çıktığını dile getiren Güneş, “Burada aldığımız sonuç önemli değil bizim için. Kaybedebilirdik, kazanabilirdik. Güzel işler oldu, hem hatalarımızı, eksikliğimizi görmede hem de artılarımızı görmede” şeklinde konuştu.

Güneş, “Oyuncuların bireysel performanslarını test etmiş olduk. Olumlu işler yaptığımızı düşünüyorum. Özellikle bazı oyuncularımız öne çıktı, bazıları eksik kaldı. Bu da gayet normal çünkü takımlarında oynamayan arkadaşlarımız yetenekli fakat oynamıyorlar, performansları hangi durumda bilmiyoruz. Onları görme şansımız oldu” diye konuştu.

Güneş, “Oyun anlayışı olarak baktığımızda önde baskılarımızda başarılı olduk gibi. Oyun planlarından bir tanesi oydu. Almanya’nın savunmasında top kayıplarının daha fazla olduğunu düşünüyorduk. Oradan çıktıktan sonra hızlı şekilde direk olarak hücuma gidebiliyorlar ki ilk golü de öyle yedik. Çıkışta kaybettikten sonra karşılayamadan golü yedik” dedi.

Şenol Güneş sözlerine şu şekilde devam etti:

İkinci yarının başında attığımız Golden sonra Cengiz’in golü gelseydi oyun daha farklı da olabilirdi. Git geli olan bir maçtı. Hem bize hem Almanya’ya test açısında çok güzel işaretler verdi. Onun için mutluyuz. Bizim için Rusya maçı daha önemli ama oyun olarak bugün Almanya’ya karşı oynadığımız oyun önemliydi. Takım olarak genelde olumlu. Bir çok oyuncumun da başarılı oyunları var, kendi kapasitesinin üstünde. Bazı oyuncularında eksiğini gördük o yüzden güzel bir maç oldu.

Güneş, “Rusya maçında bu oyunun üstüne koyarak kazanmak istiyoruz. Zor maç grupta altı puanlı bir Rusya’yla oynayacağız, arkasından Sırbistan‘la kendi sahamızda. Bu moral açısından iyi yansıyacağını düşünüyorum. Oyuncular da kendi durumlarını gördüler. Rusya Sırbistan maçından alacağımız sonuç gruptaki kaderimizi belirler diye düşünüyorum.

Güneş, “ Ne olursa olsun UEFA uluslar liginden çıktığımızda play off’a kalacağız. Dünya Kupası elemelerinde ikinci olan takımlar arasında olsakta playoff‘a kalıyoruz. Asıl hedefimiz dünya kupasına gitmek olduğu için öncelikle bu Uluslar Ligi’nde bu şansımızı kovalayacağız daha sonra mart ayından sonra daha iyi olacağımızı düşünüyorum” dedi.