Ryan Babel, Hollanda tarihine geçti! Tam 56 yıl sonra...

Galatasaray'ın yıldız ismi Ryan Babel, Hollanda milli takımında 56 yıldır kırılmayan rekorun yeni sahibi oldu.

cumhuriyet.com.tr
29 Mart 2021 Pazartesi, 10:54
Ryan Babel, Hollanda tarihine geçti! Tam 56 yıl sonra...
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Galatasaray'ın yıldızı Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı'nda 'en uzun süre oynama' rekorunu kırdı.

Tam 16 yıl 3 gün önce Romanya maçı ile milli takım kariyerine başlayan Ryan Babel, cumartesi akşamı Letonya'ya karşı sahada yerini aldı.

Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Mick Clavan'a ait 56 yıllık rekorun yeni sahibi olan 34 yaşındaki Babel'in Avrupa Şampiyonası aday kadrosunda olması bekleniyor. 


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