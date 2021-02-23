Ryan Babel'in sözleşmesi otomatik olarak uzadı

23 Şubat 2021 Salı, 15:23

Sporx'in haberine göre Ryan Babel'in sözleşmesi çıktığı 20 maçtan dolayı 1 sezon daha uzadı. Hollandalı oyuncunun sözleşmesinde yer alan ‘’ 2. yılında 20 maçta forma giyerse kontratı bir yıl daha uzar. ‘’ maddesi aktif hale geldi. Bu sezon 4 gol ve 4 asist ile oynayan Babel, Galatasaray’dan yıllık 2.5 milyon Avro kazanıyor.