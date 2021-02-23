Ryan Babel'in sözleşmesi otomatik olarak uzadı

2019 yılında Fulham’dan Galatasaray’a transfer olan Ryan Babel’in sözleşmesindeki opsiyon maddesi aktif hale gelirken Hollandalı oyuncunun bir sezon daha takımda kalacak.

cumhuriyet.com.tr
23 Şubat 2021 Salı, 15:23
Ryan Babel'in sözleşmesi otomatik olarak uzadı
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Sporx'in haberine göre Ryan Babel'in sözleşmesi çıktığı 20 maçtan dolayı 1 sezon daha uzadı. Hollandalı oyuncunun sözleşmesinde yer alan ‘’ 2. yılında 20 maçta forma giyerse kontratı bir yıl daha uzar. ‘’ maddesi aktif hale geldi. Bu sezon 4 gol ve 4 asist ile oynayan Babel, Galatasaray’dan yıllık 2.5 milyon Avro kazanıyor.


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