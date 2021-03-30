Salah'tan İspanya'ya açık kapı: Neden olmasın?

30 Mart 2021 Salı, 10:30

Liverpool'da Mohamed Salah'ın geleceği merakla beklenirken Mısırlı futbolcu, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Yıldız oyuncu, "Bana bağlı değil" diyerek geleceğini tamamen Liverpool'a bırakmayı reddetti.

bu yaz "bana bağlı değil" olur olmaz başka bir yerde potansiyel bir hareket olacağını söyleyerek geleceğini Liverpool'a vermeyi reddetti.

Bu sezon Liverpool Menajeri Jürgen Klopp ile zaman zaman sorunlar yaşayan Mohamed Salah, Alman hoca ile ilişkisini "Profesyonel" olarak nitelendirdi.

NE SÖYLENDİ?

Salah, Real Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçından önce İspanyol gazete Marca'ya konuştu. Mısırlı yıldız, takımdaki geleceği ile ilgili şu sözleri söyledi:

"Kalmak bana bağlı değil. Ne olacağını göreceğiz ama şimdi bunun hakkında konuşmamayı tercih ediyorum. Jürgen Klopp ile ilişkim, iki profesyonel arasındaki normal bir ilişki. Ben bunu böyle tanımlıyorum.

Daha uzun yıllar oynayabilmeyi umuyorum. Belki bir gün İspanya'da oynayabilirim. Gelecekte ne olacağını kimse bilmiyor. Bu yüzden, neden olmasın?"

MOHAMED SALAH BU SEZON NE YAPTI?

Yıldız futbolcu, bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 40 maça çıktı. Salah, söz konusu 40 mücadelede 25 gol atmayı başardı, 4 de asist yaptı.

İngilere Premier Lig'de 28 maçta 17 gol atan Salah, 3 de asist yaparak toplamda 20 gole direkt olarak katkıda bulundu.

Mısırlı oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 5 gol attı, 1 asist yaptı ve yerel kupalarda ise 4 maçta 3 gol ile oynadı.

Mohamed Salah'ı sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.