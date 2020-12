Samet Aybaba: Bulunduğumuz yer bize hiç yakışmıyor

02 Aralık 2020 Çarşamba, 15:57

Süper Lig'in 11'inci haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde devam etti. Sarı-kırmızılı futbolcular teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kondisyon çalışması ve çift kale maç yaptı. Antrenmanda konuşan Hes Kablo Kayserispor Teknk Direktörü Samet Aybaba, "Fatih Karagümrük maçında, sahada çalıştıklarımız ve konuştuğumuz eksiklerimizden kurtulmuş gibi göründük. Takımın temposu ve düşüncesi iyi. Hatlar arasında fazla kopukluk olmayan bir takım görüntüsü verdik. Bütün bunların finali sonlandırmadır. Orada bir takım eksikliklerimiz oldu. Keşke onu da yapabilseydik. Her şeyi tam yapmaya yakın olurduk. Özellikle hücum oyuncularımıza farklı çalışmalar uygulayacağız. Daha önce yaşadıkları şeylerle ilgili onlara bazı sunumlar yapacağız. Onları coşkulu hale getireceğiz" diye konuştu.

"ARTIK KAZANMAK İSTİYORUZ"

Deplasmanda karşılaşacakları Göztepe maçına değinen Aybaba, "Önümüzde bir Göztepe karşılaşması var. İyi bir takımla oynayacağız. Bizim takımımızda yükselişe geçti. Artık bir an önce kazanmak istiyoruz. Bulunduğumuz yer bize hiç yakışmıyor. Oyuncularımıza da sürekli onu söylüyorum. Bir an önce bulunduğumuz yerden çıkalım. Çıktıktan sonra takımın yaptığı her şey gelişecektir" diye konuştu.

"ALİBEC'İ TAKIMA DÖNDÜRMEMİZ LAZIM"

Aybaba, takımda forvet sıkıntısı olup olmadığı hakkında gelen soru üzerine, "Devre arasına kadar oynamamız gereken maçlar var. Yapabilecek bir şey yok. Bir an önce Alibec'i takıma döndürmemiz lazım. Takımın içine sokmamız lazım. Kanga da çok özverili, sakat sakat oyunun içinde kalmayı düşündü. Pendemi ve sakatlık nedeniyle bütün futbolcumuzu hazır tutmak zorundayız. Her oyuncudan faydalanmak zorundayız. Oyuncularımıza sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.

LENNON: SON 2 MAÇTA İYİ MÜCADELE EDİYORUZ

Hes Kablo Kayserispor'un İngiliz futbolcusu Aaron Lennon ise "Puan anlamında ligde iyi durumda değiliz ama gerçekten son 2 maçta iyi mücadele ediyoruz. İçerideki son maçta iyi işler yaptık. Gol atıp 3 puan alamadık ama bunların hepsi iyiye işaret. Benim de performansım zamanla artıyor iyiye gidiyor. Çünkü buraya uzun zaman maç oynamamış halde gelmiştim. Kondisyonum yavaş yavaş iyi seviyeye geliyor. Bundan dolayı mutluyum ama önemli olan takımın alacağı sonuçlar" dedi.