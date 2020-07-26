Şampiyon Başakşehir, tur attı
Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir, kupa töreni için Kasımpaşa maçının ardından üstü açık otobüsle Başakşehir Fatih Terim Stadı’na geldi. Futbolcular statta kupayla tur attı.
Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir, kupa töreni için Kasımpaşa maçının ardından üstü açık otobüsle Başakşehir Fatih Terim Stadı’na geldi. Futbolcular statta kupayla tur attı.
Süper Lig’de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir, son haftada oynanan Kasımpaşa maçı ile kupasına kavuşacak. Turuncu-lacivertliler, Kasımpaşa müsabakasının ardından tahsis edilen üstü açık otobüs ile Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda düzenlenen kupa törenine hareket etti. Otobüste futbolcular ve teknik heyet yolculuk sırasında marşlar söylerken, eğlenceli dakikalar geçirdi. Başakşehir Fatih Terim Stadı’na gelen turuncu-lacivertli kafileyi stadyum çevresinde taraftarlar karşıladı.
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