Şampiyonlar Ligi'nde söz Alman-İngiliz ekiplerinin
Bayern Münih Lazio'yu 2-1, Chelsea ise Atletico Madrid'i 2-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Bayern Münih Lazio'yu 2-1, Chelsea ise Atletico Madrid'i 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, iki karşılaşmayla tamamlandı.
Almanya'nın Bayern Münih takımı, 4-1 kazandığı maçın rövanşında Allianz Arena'da İtalya temsilcisi Lazio'yu konuk etti.
Bavyera ekibi, 33. dakikada Robert Lewandowski (penaltıdan) ve 73. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting'in golleriyle mücadeleden 2-1 galip ayrılarak çeyrek finale çıktı.
Lazio'nun tek golünü ise 82. dakikada Marco Parolo kaydetti.
Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde 19. kez çeyrek finale kalarak bu alandaki rekorun sahibi oldu.
CHELSEA EVİNDE HATA YAPMADI
Gecenin diğer maçında İngiltere temsilcisi Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda İspanyol ekibi Atletico Madrid'i ağırladı.
Chelsea, 34. dakikada Hakim Ziyech ve 90+4. dakikada Emerson Palmieri'nin attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti.
Atletico Madrid'de Stefan Savic, 81. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
İlk karşılaşmayı da 1-0 kazanan Chelsea, adını çeyrek finale yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları 19 Mart Cuma günü çekilecek.
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