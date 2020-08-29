Samsunspor Başkanı Atatürk baskılı forma için ne dedi?

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 20:06

Yılport Samsunspor'un gelecek sezon giyeceği Atatürk desenli forma, geçtiğimiz günlerde görücüye çıkarıldı. Çoğu kesim tarafından büyük beğeniyle karşılanan formada yer alan armaya yapılan bir eleştiriye Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın verdiği yanıt, sosyal medyada gündem oldu.

TFF 1. Lig’in yeni ekibi Yılport Samsunspor, gelecek sezon giyeceği formaları tanıttı. Tanıtımı Bandırma Vapuru önünde çekilen 55’inci yıla özel Atatürk desenli tasarım büyük beğeni topladı. Formalarda Atatürk'ün şahlanan at üzerindeki sembolünü kullandı.

Sosyal medyada hemen her takım taraftarı tarafından büyük beğeniyle karşılanan formaya, Twitter’da bir kullanıcı arma ile ilgili eleştiride bulundu. DEF adlı kullanıcının “Başkanım formadaki logonun büyüklüğü fazla geldi bana. Seneye biraz küçültülebilir logo” şeklindeki paylaşımına, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan efsane bir cevap geldi.

Resmi Twitter hesabından yapılan eleştiriye yanıt veren Yüksel Yıldırım “Formamızda ki logoyu aslında daha da büyük yapıp herkesin gözünün içine sokmak istedik ama ancak bu kadar yapmamıza izin verdiler. Asaletimiz formamızda ki armadan/logodan geliyor. Varsın gitsin o da büyük olsun. Çünkü armadaki lider bundan fazla küçültülemiyor!” ifadelerini kullandı.