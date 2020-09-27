Sarı derbinin şifreleri!

27 Eylül 2020 Pazar, 21:19

Eğer Trabzonspor-Beşiktaş ve Başakşehir-Galatasaray maçlarını saymazsanız 2020-21 sezonun ilk derbisiydi Galatasaray-Fenerbahçe randevusu.

Bir tarafta 2'si lig, 2'si Avrupa kupası maçında oynadığı görkemli futbolla Galatasaray, öte yanda yenilenen kadrosu ile Fenerbahçe vardı.

Sezon başlangıcına bakılırsa Galatasaray ağır basıyordu ama Fenerbahçe dış saha dezavantajına karşın sanki daha sonuca yönelik oynadı. Sarı-Kırmızılı ekip, Arda-Emre Kılınç-Feghouli-Belhanda beşlisine güvenmişti, ama Arda tutuk kalınca üçe ikiler, ikiye birler gerçekleşmedi. Belki de Saracchi'nin yokluğunu hissettiler, çünkü Uruguaylı sol bek Arda ve Emre'nin bulunduğu bölgeyi iyi kapattı iyi kapatıyordu. Linnes beki savunmada vardı, ancak hızlı hücumda hiç yoktu. Top ya öne, ya arkaya gidince akordu bozuk bir gitar izlenimi verdiler. Fatih Terim de ilk 11'inde 70 dakika 4-1-4-1'de ısrar edecek, ancak sonuç alamayacaktı. Belki de sarı kart komasına girdikleri için ikili mücadelelerde basamadılar, belki oyuncu değişiklikleri gecikti bilinmez yine de 4 net pozisyonu vardı Sarı-Kırmızılıların.

BULUT’TAN ÇİFT FORVET

Fenerbahçe ise kontrolü elinde tuttu maç boyunca, daha doğrusu kontrollü oynadı. Thiam ve Valencia ikilisi ile Galatasaray'ın savunmadan oyun kurmasının önüne geçtiler. Çift forvet aslında bir tür, "Kazanmaya geldim" sinyaliydi ve bu riski ev sahibi Galatasaray değil - ki Diagne-Falcao ikilisi olabilirdi - Erol Bulut'lu Fenerbahçe aldı. Fatih Terim belki de yoğun maç trafiği nedeniyle risk almak istemedi.

Orta alanları da iyiydi. Sosa'nın fiziksel eksikliğini Ozan Tufan ve Gustavo kapadı. Bu bölgede Galatasaray'da Taylan tek başına kaldı, yani Taylan'a karşı 3 Fenerbahçeli oynadı, 3 oyuncu ile boğuşmak zordu genç adam için. Fenerbahçe'nin bir hamlesi de Galatasaray'ın en hızlı ismi Faslı sağ bek Omar'ı iyi kapatmak oldu.

Yeni transferlerden savunmadaki Tisserand etkili bir savunma oyuncusu; Lemos'un da katılı Caner-Gökhan'ın işini kolaylaştırmış.

Son düdük çaldığında yanılmıyorsam 11 sarı kart çıktı. 4 Fenerbahçeli, 7 Galatasaraylı görüyordu kartları, kırmızıya dönüşmedi, çünkü sarıyı gören 'uslu' çocuk oldu. Belki futbol ya da pozisyonlarla değil ama bu derbi sarı kartları ile tarihteki yerini alacak.