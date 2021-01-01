Schalkeli Ozan Kabak Milan'a gidecek mi?

01 Ocak 2021 Cuma, 10:53

Almanya Ligi ekiplerinden Schalke’de forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinin yanı sıra İtalya’dan Milan’ın da futbolcuyu transfer etmek istediği biliniyor.

SCHALKE, OZAN KABAK’IN SATIŞINA SICAK BAKIYOR

Bundesliga’nın dibine demir atan Schalke’de yaşanan ekonomik kriz kulübü bazı önlem paketleri açıklamaya gitti. Alman basını, Schalke’nin Ozan Kabak gibi kulübe para kazandırabilecek oyuncuların satılmasına artık çok sıcak baktığını yazdı.

İngiltere’den Liverpool ve Tottenham ile anılan Ozan Kabak’a İtalyan devi Milan’ın da talip olduğu iddia edilmişti. Milan’a yakın kaynaklar, Serie A’nın köklü kulübünün Ozan Kabak ile ilgili düşüncesini yazdı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Milan, Ozan Kabak’ı listesine aldı. Ancak; şu ana kadar Schalke’ye herhangi bir resmi teklif yapılmadı. Milan, futbolcunun takıma katkı sağlayabileceği görüşüne hakim olsa da futbolcunun maliyeti İtalyan ekibine biraz ‘tuzlu’ geldi.

OCAK AYINDA MİLAN’A TRANSFERİ DÜŞÜK İHTİMAL

Haberlere göre; Milan, milli futbolcumuz için Schalke’nin istediği 25 milyon Euro’yu ödemeye sıcak bakmıyor. Dolayısıyla Ocak ayı içinde Ozan’ın bu bedel karşılığında Milan’a transferi düşük ihtimal.

PAOLO MALDİNİ’DEN OZAN KABAK İÇİN OLUMLU GÖRÜŞ

Öte yandan Milan’ın efsane defans oyuncusu Paolo Maldini, Ozan Kabak ile ilgili olumlu bir görüş belirtmişti. Maldini, genç stoperin daha da gelişebileceğini ve savunma hattında tam anlamıyla bir yıldıza dönüşebileceğini ifade etmişti.

Kaynak: Ajansspor