Selim Soydan, A Milli Takım'ın EURO 2020 hazırlıklarını takip etti
A Milli Takım, EURO 2020 hazırlıklarını Antalya'da yaptığı beşinci antrenmanla sürdürdü.
A Milli Takım, EURO 2020 (2020 Avrupa Futbol Şampiyonası) öncesi hazırlıklarına devam ediyor.
Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Ay-yıldızlılar, kamptaki beşinci çalışmasını Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30'da başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
Antrenmanı A Milli Takım’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi. A Milliler, yarın aynı saatte yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.
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