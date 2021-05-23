Selim Soydan, A Milli Takım'ın EURO 2020 hazırlıklarını takip etti

A Milli Takım, EURO 2020 hazırlıklarını Antalya'da yaptığı beşinci antrenmanla sürdürdü.

DHA
23 Mayıs 2021 Pazar, 20:42
Selim Soydan, A Milli Takım'ın EURO 2020 hazırlıklarını takip etti
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A Milli Takım, EURO 2020 (2020 Avrupa Futbol Şampiyonası) öncesi hazırlıklarına devam ediyor.

Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Ay-yıldızlılar, kamptaki beşinci çalışmasını Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30'da başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Antrenmanı A Milli Takım’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi. A Milliler, yarın aynı saatte yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.


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