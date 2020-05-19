Semih Erden'in tescil isyanı: Belki şampiyon..

19 Mayıs 2020 Salı, 12:21

Koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon şampiyon ilan etmeden bitirilen ING Basketbol Süper Ligi'ni lider Anadolu Efes'in tek galibiyet gerisinde ikinci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka'da takım kaptanı Semih Erden, belki şampiyon olacabilecekleri yılda olağanüstü bir durum yaşadıklarını söyledi. Pınar Karşıyaka'nın A Milli Takım'da da forma giyen yıldızları Semih Erden ve Metecan Birsen, kulübün salgın sürecinde sosyal medya hesaplarında başlattığı, "5 Soru 5 Cevap" yarışmasının canlı yayınına konuk oldu. Semih ve Metecan, hafta boyunca yarışan ve haftanın finaline çıkmaya hak kazanan sporseverlerle yarışırken kendilerine yöneltilen sorulara da yanıt verdi.

Kariyerinde ilk kez böyle bir ara yaşadığını belirten tecrübeli pivot Semih Erden, "Yaz aylarında da hep milli takımda oluyorduk. Böyle bir aranın olması çok üzücü. Güzel giden bir sezonumuz vardı. Belki şampiyonluğa kadar uzanacak bir sezonumuz vardı ama olağanüstü bir durum nedeniyle şu an bu noktadayız ama her şeyin başı sağlık. Sağlığın olmadığı bir yerde hiçbir şekilde hiçbir şey olmuyor. Dışarıda bizim için çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Kariyerinde henüz 17 yaşında Sırbistan'ın Partizan takımına transfer olan, ardından NBA'de forma giyme başarısını gösteren 34 yaşındaki Semih, "Partizan'a gitmek profesyonel anlamda kariyerimin en doğru kararlarından biriydi. Partizan'a gitme yolunu açan kişi Bogdan Tanjevic'ti. Kariyerim orada başladı" diye konuştu.

Basketboldan uzak kaldığı süreci zorlu olarak nitelendiren Metecan Birsen de, "Kendimi motive etmeye çalışıyorum, bireysel antrenmanlarımı evde sürdürüyorum. Onun dışında sürecin bitmesini bekliyorum. Bizim adımıza iyi geçen bir sezon vardı. Bu süreç moral bozucu oldu. Sezon boyunca antrenman ve maç sayısı fazla olduğu için kendimize pek vakit ayıramıyorduk. Bu süreçte kendimize daha fazla vakit ayırma şansımız oldu. Ben de yogaya başladım, kız arkadaşımla birlikte lego yapmaya başladık. Dizi izliyoruz ama herkes gibi sıkıldığımız oluyor. Tüm basketbolseverler, biz de dahil olmak üzere salonlara dönmek istiyoruz. Artık bitmiş bir sezon var, önümüzdeki sezona sağlıkla başlamayı umuyorum" şeklinde konuştu. Metecan, basketbolunu oynayarak geliştirmeyi hedeflediği için zamanında Fenerbahçe'den ayrıldığını dile getirdi.



SEMİH ERDEN: KEVIN GARNETT BANA EVİ SORDU



Kariyerinde 2010-2012 yılları arasında NBA'de Boston Celtics ve Cleveland Cavaliers'ta forma giyerek Shaquille O'Neal, Kevin Garnett gibi yıldızlarla takım arkadaşı olan Semih Erden, Garnett'la yaşadığı bir anıyı unutamadığını söyledi. Semih, "NBA'e çaylak olarak gitmeme rağmen çok şanslıydım çünkü A Milli Takım olarak 2010'da Dünya Şampiyonası'nda ABD'ye karşı final oynamıştık. Tüm takım arkadaşlarım o maçı izlemişti. NBA'e gittiğimde açıkçası insanların ne kadar bilinçli ve farkında olduğu konusunda büyük şaşkınlık yaşadım. Tanışma faslında ve ilk antrenmanlarda Kevin Garnett'ın bana final maçıyla ilgili sorular sorması, her şeyi takip etmiş olmaları beni çok şaşırtmıştı. Türkiye'de bu başarının ne kadar çok ses getirdiğini duymuşlar. O dönem Ali Ağaoğlu'nun bizlere hediye ettiği evi, bunun gerçek olup olmadığını sordu bana. Bu durum da ne kadar işlerine saygı duyduklarını gösteriyor" dedi. Semih, NBA'de forma giydiği dönemde hayalini gerçekleştirdiğini belirtti.