Şenol Güneş 21 takımlı Süper Lig'e karşı!
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı kararlar hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı kararlar hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.
TFF Yönetim Kurulu toplantısı öncesindeki yemekte yer alan Şenol Güneş; takım sayısının artmasına, küme düşmenin kaldırılmasına ve yabancı sayısının ötelenmesine itiraz etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere toplantıda bulunan herkese gerekçelerini anlatan Güneş, lig planlaması için federasyonu zorlayan kulüplerin turnuva yapacaklarına dikkat çekti ve kendileriyle çeliştiklerini dile getirdi.
Şenol Güneş, 21 takımlı Süper Lig’in Türk futboluna katkı sağlamayacağını düşündüğünü söyledi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir dün yaptığı açıklamada gelecek sezon Süper Lig'in 21 takımla oynanacağını dile getirerek, "Oy birliği ile alınan karara göre, Süper Lig'in yanı sıra TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2019-2020 sezonunda küme düşme olmayacaktır. 2020-2021 sezonunda 4 takım küme düşecektir. Süper Lig, 2021-2022'den itibaren ise 20 takım ile oynanacaktır.. TFF 1.Lig önümüzdeki sezon 18 takım ile oynanacaktır. Süper Lig'in 21 takım ile oynanacak olması, gelir dağılımında farklılık, maç sayısında artış ve fikstür sıkışıklığına yol açacaktır. TFF olarak bunları revize edeceğiz ve paylaşayacağız" demişti.
Kaynak: Ajansspor
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