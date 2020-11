Şenol Güneş'ten 'herkesin milli takımı' sözü

10 Kasım 2020 Salı, 15:17

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hırvatistan maçı öncesinde soruları yanıtladı. Kadroda olmayan isimlere değinen ve bütün futbolcuları takipte olduklarını söyleyen Güneş, kısa vadeli planlarla sonuçlara bağlı hoca kellesi alınmaması ve uzun vadeli planlamalar yapılması gerektiğini ifade etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hırvatistan karşılaşması öncesinde basın toplantısında soruları yanıtladı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Şenol Güneş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak sözlerine başladı. ’Atamızı unutmadık’ diyen Güneş, "Bu sabah Atamıza saygı duruşunda bulunduk. Unutmadık, unutmayacağız. Gösterdiği yolda ülkemiz için gitmeye devam edeceğiz. Oyuncularımızın hepsi heyecanlı. Ülkeyi temsilen güzel şeyler sunmak istiyoruz. 3 müsabaka için kampa girdik. Önem itibariyle her maçın yeri varlık. Rusya’yla FIFA sıralamasında hemen hemen aynı seviyedeyiz. Hırvatistan güç itibariyle daha etkili isimleri olan bir takım. Uluslar Ligi’nden çıkabilmek için Rusya ve Macaristan maçlarını kazanmamız gerekiyor. Abdülkadir ve Gökhan bizimle olamadı. Ufak tefek sakatlıkları olanlar var. Çağlar’ın oynama durumu zor. Cenk döndü, değerlendirilebilir. Burak’ın sakatlığı var. Kenan’ın belinde rahatsızlığı var. Artık daha yukarılara çıkmak için güçlü takımlarla oynamamız gerekiyor. Daha önce Almanya’yla oynadık, Belçika’yla da oynayabiliriz ilerleyen dönemde. Futbolcuların güçlerini görmesi ve belli bir seviyeyi geçmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.



"HERKESİN İÇİNE SİNENİ YAPACAĞIZ"

Basın toplantısına kendisiyle birlikte katılan Nazım Sangare’nin kadroda olmasına karşın Fenerbahçe forması giyen bir diğer isim Gökhan Gönül’ün olmamasıyla ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Gökhan da bizim için çok önemli ve değerli bir oyuncu. İlk kamp döneminde gelip çok katkısı olmuştu. Sonrasında genç arkadaşlarımız şans buldu. Gökhan takımında oynuyor ama ihtiyacımız olduğunda tabii ki kapımız açık. Her oyuncuya kapımız açıktır ama her oyuncuyu alacağımız anlamına gelmez bu. Bütün kamuoyu bilsin ki yanlış iş yapmayacağız ve herkesin içine sinen doğru iş yapacağız. Türk oyuncuların bu ülke için en iyisini yapacağını biliyoruz. Heyecanla kenarda bekleyen, kadroya şu anda girmeyen oyuncu belki yarın kadroda olacaktır. 9 sene önce Burak’la Caner kadrodaydı. 11 Kasım’da Hırvatistan’la oynamıştık 2011’de. Şimdi kadro neredeyse tamamen değişti" açıklamasını yaptı.



"HER FUTBOLCU, KADRODAKİ İSİMLERİ GEÇMEK İÇİN ÇALIŞMALI"

Hazırlık maçı ya da resmi maç oynamalarının önemli olmadığının altını çizen Şenol Güneş, "Her maç önemli, her maçı kazanmak istiyoruz. FIFA sıralamasına girerken maç kazandıkça avantajlar yakalıyorsunuz. Uluslar Ligi’ndeki maçları kazanmak isterim, hazırlık maçında da bütün oyuncuları görme şansınız var. Olabildiğince kadroda değişiklikler olacaktır. Çekirdek bir kadro zaten var ama bu isimleri geçebilecek oyuncuların da hazırlık maçlarında iyi işler yapmasını bekliyorum. Hırvatistan maçı da böyle bir maç. Duvarı aşmalarına yardımcı olacak bir maç. 3 maçımız da önemli ama 2 resmi maç çok daha önemli. Altay izlediğimiz bir oyuncu. Ümit Milli Takım’da oynamasını istiyordum ancak Gökhan’ın sakatlığı olunca bu maç için çağırdık. Mert’le başlamayı düşünmüyorum. Uğurcan’la başlayıp Altay’ı sahaya sürmeyi düşünüyorum" dedi.

Uluslar Ligi’nin eksilerinin ve artılarının olduğunu da sözlerine ekleyen tecrübeli hoca, "Uluslar Ligi’nin artıları eksileri var. Hazırlık maçlarının resmiyete dönmesi gibi oldu ve burada da Dünya Kupası Elemeleri için bir şans verildi. Bütün maçlar bittikten sonra buradan 2 takım çıkacak ve Dünya Kupası Elemeleri’nde yer alacak. Ama pandemi döneminde üst üste maçlar oynandı. Bazen 7-8 günde 3 maç yapıyorsunuz. Seyahatler uzak olunca futbolcular etkilenebiliyor. Yoğunluk olabiliyor. Genel bir şikayet var. Bu kadar üst üste maçlarla oyuncular yıpranıyor" ifadelerini kullandı.

Kadroda olmayan bütün oyuncuları takip ettiklerini söyleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Bütün oyuncuları takip ediyoruz. Genel kültürün yanı sıra spor kültürümüzün de üst seviyeye çıkması için çalışıyoruz. Toplantılarda futbolculara güçlü olabilmeyi anlatmaya çalışıyoruz. Bunlar zaman içinde yerini bulacaktır. Kulüplerdeki spor hayatlarını ve özel hayatlarını da denetlemeye çalışıyoruz. Sadece kendilerini temsil etmiyorlar, yeni gelecek nesillere de örnek oluyorlar. Takım içinde sorumlulukları var. Bu takımın bir iskeleti var ama bu isimleri geçmek için çalışacak oyuncularımı. Hırvatistan’ın birçok oyuncusu üst seviyede. Sırbistan ve Macaristan’ın oyuncuları da öyle. Milli takıma gelen oyuncuları Avrupa’daki takımlar almak ister. Burak belki yerin kötü oynayacak ama şu anda Lille’de gollerini atıyor. Vedat beğendiğim bir oyuncuydu benim, Sörloth da öyle ama Avrupa’daki takımlarında şu anda oynamakta zorlanıyorlar. Demek ki Türkiye’de futbol oynanıyor. Sonuçlara bağlı hoca kellesi almak yerine, düşüncelere ve uzun vadeli planlara göre konuşursak hem o işi yapanlar hem de eleştiriyi yapanlar daha güçlü olurlar" diyerek sözlerini tamamladı.