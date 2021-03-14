Sergen Yalçın "VAR" penaltıları için ne dedi?

14 Mart 2021 Pazar, 11:18

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, VAR kararlarından memnun değil. Yalçın, Medipol Başakşehir maçı sonrası, "VAR’dan hiç penaltı alamıyoruz" deği belirtildi..

Sosyal medyaya yansıyan haberlere göre Sergen Yalçın'ın, “Maçı kazandık ama verilmeyen penaltı gelecek haftalar için beni tedirgin etti. Ceza alanı içinde topla en çok buluşan takımız ancak VAR’dan hiç penaltı alamıyoruz” dediği öğrenildi.

Yalçın, “Bu dönemde iyi oynamaktan öte kazanmak önemli. En kritik üç maçtan ilkini kazandık. Sırada kupadaki Başakşehir ve ligde Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlar var. Milli araya bu iki maçı kazanarak girersek, önümüzü çok daha net görürüz. Ancak daha birçok zorlu maça çıkacağız. Takipçilerimiz Fenerbahçe ile Galatasaray ciddi ve iddialı takımlar. Bence bu yarış sezon sonuna kadar devam eder” diye konuştuğu aktarıldı.