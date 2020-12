Sivasspor Başkanı patladı: Yeter artık!

01 Aralık 2020 Salı, 18:49

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Büyük paralar ödeyerek kurduğumuz VAR sistemi, yine gelip bizi vuruyor. Hem parasını veriyoruz hem mağduru oluyoruz. Göztepe maçında yediğimiz golden önceki ofsaytın tespit edilememesini ne ben ne teknik heyet ne de taraftarımız anlıyor. Anlayan varsa da beri gelsin. Artık bunların son bulmasını istiyoruz. Artık tahammülümüz kalmadı" dedi.

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz son haftalarda yaşanan hakem hataları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Otyakmaz, maçlarda yaşanan hakem hataları ve VAR sistemi ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Sivasspor'un Avrupa'da ve ligde almış olduğu sonuçları konuşmak istediğini ancak her hafta yaşanan hakem hataları nedeniyle açıklama yapmak zorunda kaldığını belirten Otyakmaz, "Maçlarımızda maçın sonucuna etki eden önemli hakem hataları oluyor. Bu da Türk futbolu ve bizim adımıza üzüntü verici bir şey. Bu işin sorumluluğunda olan Rıza Çalımbay hocamız da yayıncı kuruluşun sistemine göre maçtan önce ve sonra açıklamada bulunuyor. Burada hocamızın ne söylediğine bakmamız lazım. Hocam hakem hatalarından bahsediyor. Bu hakem hataları yanlış mı? Akşam bütün futbolseverler bakıyor ki hocamızın söylediği pozisyonlar doğru. Her maçtan sonra çok fazla şikayet ediyormuş gibi bir ortam oluşması bu hataların bize yapılıyor olması gerçeğini değiştirmiyor. Neticede bize karşı birtakım hatalar yapılıyor" diye konuştu.

"GOLDEN ÖNCEKİ OFSAYTIN TESPİT EDİLEMEMESİNİ ANLAYAMIYORUZ"

Yıllardır "Hakem de insandır, hata yapar’" anlayışı ile hareket ettiklerini söyleyen Otyakmaz, "Bunlar bizim hakemlerimiz. Hata yapacaktır. 1 yıl boyunca karşılıklı hatalar aşağı yukarı birbirini telafi eder dolayısıyla çok adaletsiz ortam oluşmaz diye düşünüyorsunuz ama VAR sisteminde böyle bir opsiyonunuz yok. VAR sistemi net bir şekilde bu olayların gerçek sonucunu size veriyor. Buna rağmen hata olduğu zaman insanın keyfi kaçıyor. Büyük paralar ödeyerek kurduğumuz VAR sistemi, yine gelip bizi vuruyor. Hem parasını veriyoruz hem mağduru oluyoruz. Taraftarımız bu konudan çok mustarip. Eskiden beri bir geleneğimiz var; taraftar, yönetim, teknik heyet, futbolcular birlik içinde mücadele ederken, bizim aramızda bile ayrılık söylemlerine sebep oluyor. Neden? Hatalara maruz kalıyoruz, yönetim sesini çıkartmıyor, gerekli açıklamaları yapmıyor diye. Biz gerekli açıklamaların zamanı geldiği zaman yapılması gerektiğini düşünen yönetimiz. Federasyona huzurlu bir ortam sağlamak bizim görevimiz. Hakemlerimiz ve federasyonumuz huzurlu bir ortamda çalışsınlar ki daha adaletli olsunlar. Biz bu ortamı sağlamaya çalıştıkça her maçta hata ile karşılaşıyoruz. Göztepe maçında yediğimiz golden önceki ofsaytın tespit edilememesini ne ben ne teknik heyet ne de taraftarımız anlıyor. Anlayan varsa da beri gelsin. Artık bunların son bulmasını istiyoruz. Kendi ipimizi çeken VAR sistemine de para ödemek istemiyoruz. Bizim maçlarımıza gelecek VAR'ın başındaki hakemlerin daha dikkatli olması gerekiyor. İnsan şüpheye düşüyor. O ofsaytı nasıl tespit edemiyorsun? Kahve almaya falan mı gidiyorlar, ekranın başını mı bırakıyorlar anlayamıyorum. Hakem hatalarıyla ilgili çok fazla konuşmak istemiyoruz. İnşallah bir daha konuşmaya gerek duyduğumuz bir ortam oluşmaz. Kendi işimize gücümüzü bakarız" diye konuştu.

Rıza Çalımbay'ın çok önemli bir futbol adamı olduğunu kaydeden Otyakmaz, şunları söyledi: "Hocamız Türkiye hatta dünya çapında hem futbolculuğu hem de teknik direktörlüğü ile takdirleri kazanmış bir isim. Hocamızın açıklamalarının doğru olup olmadığına bakmak lazım. Hocamızın eleştirdiği pozisyonların hepsi akşam da televizyonda teyit ediliyor. Hocamız da biz de hiçbir takıma karşı ön yargılı değiliz. Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamalardan dolayı tepki aldı. Galatasaray maçındaki tepkisi doğru mu değil mi, ona bakmak lazım. Ankaragücü maçında verilmeyen penaltımız, Çaykur Rizespor maçı yine öyle. Karagümrük maçında verilen, olmayan penaltı bize bu açıklamaları yapmak zorunda bırakıyor. Hem federasyonumuzu hem de MHK'yı bir kez daha uyarmak zorunda hissediyorum kendimi. Artık tahammülümüz kalmadı. Eğer yenileceksek hiçbir dış müdahil olmadan hakkımızla yenilmek istiyoruz" dedi.

VAR'ın doğru kullanılmadığını kaydeden Otyakmaz, "Hakemlerin içinde sanki bir hiyerarşi var. Her hakemin pozisyonuna her VAR hakemi sanki müdahale edemiyor gibi bir izlenim veriyorlar bize. Hakemlerin protokolü uygulamada istikrarlı olmadığını görüyoruz. Son oynadığımız Göztepe maçında 29 saniye önce bir ofsayt pozisyonu var ve bu VAR'ın matematiksel olarak tespit ettiği bir şey. VAR'ın başındaki hakem eğer bu çizgiyi çekmiyorsa burada bir problem var demektir. VAR'ın uygulamasını yanlış anlamış demek ya da dilim varmıyor. Artık herkes kendine çeki düzen vermeli. İşini hakkıyla yapmalı diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.