Sivasspor'da kriz var mı?
Mecnun Otyakmaz: Takımımız toparlayacak güçte, kimse merak etmesin.
Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Bizim için önemli bir karşılaşmaydı, gerçekten üzgünüz. Takımımız bunu toparlayacak güçte, kimse merak etmesin" dedi.
Mecnun Otyakmaz, Süper Lig'in 12'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Otyakmaz, maçı çok istediklerini ancak kazanamadıklarını belirterek, "Bildiğiniz gibi UEFA mücadelesinde gruplardan çıkamadıktan sonra ligimize geri dönmüştük. Bu maç bizim için tekrar başlama karşılaşmasıydı. Fakat yine eksiklerimiz var. Biliyorsunuz takımımızın yarısından fazlası 3-4 günde bir maç oynuyor. Diğer kısmının da çok fazla maç eksiği var. Bu dengemizi bozdu ama bugün maçı kazanmak istesek de sonuç alamadık. İyi başlamamız gereken karşılaşmayı da iyi değerlendiremedik. Ama bu takım toparladıkça, Covid-19 hastalarının da geri dönüşüyle birlikte, birkaç kez tam takım antrenman yaptığında çok iyi puanlar alacağını görüyoruz. Bizim için önemli bir karşılaşmaydı, gerçekten üzgünüz. Takımımız bunu toparlayacak güçte, kimse merak etmesin" diye konuştu.
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