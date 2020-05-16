Sivasspor’da testler negatif çıktı
Sivasspor’da futbolcular ve teknik heyete yapılan korona virüs testlerinin tamamı negatif çıktı.
Sivasspor’da futbolcular ve teknik heyete yapılan korona virüs testlerinin tamamı negatif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personelimize yapılan Kovid-19 testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır” ifadeleri kullanıldı.
Video Haberler
- RTÜK Başkanı: Cumhurbaşkanımızdan talimat gelirse...
- Köy sular altında kalınca, eşyalarını kurtarmaya çalıştı
- Akit TV’de akılalmaz sözler
- İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
- Sevdikleriyle kucaklaşmak için böyle çözüm buldu
- Başkanın koronavirüs sevinci: Takım elbiseyle atladı
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle AKP'li Külünk'e tepki
- İşte yerli koronavirüs ilacının üretildiği fabrika
- Berbere 'Koronavirüs' cezası! Kendini böyle savundu
- Rusya'da karantinada sıra dışı nikah!