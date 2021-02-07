Sivasspor'dan Ankaragücü'ne 4 gol

07 Şubat 2021 Pazar, 18:48

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Burak Şeker, Kamil Çetin, Murat Ergin Gözütok

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay, Atakan Rıdvan Çankaya, Pazdan (Dk. 46

Kitsiou) , Erdi Dikmen, Pinto, Voca, İbrahim Akdağ (Dk. 46 Şahverdi Çetin),

Lobjanidze, Emre Güral (Dk. 61 Orkan Çınar), Alper Potuk (Dk. 61 Geraldo), Badji

(Dk. 61 Borven)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Muammer Zülfikar Yıldırım, Ahmet Oğuz (Dk. 84

Alaaddin Okumuş), Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Boyd (Dk. 46 Erdoğan

Yeşilyurt), Hakan Arslan, Cofie, Gradel (Dk. 90 Kone), Fajr (Dk. 90 Kerem Atakan

Kesgin), Kayode (Dk. 61 Yatabare)

GOLLER: Dk. 11 Gradel (Penaltıdan), Dk. 48 Kayode, Dk. 69 Erdoğan

Yeşilyurt, Dk. 88 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 66 Ahmet Oğuz (Kendi

kalesine) (MKE Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Dk. 20 İbrahim Akdağ, Dk. 55 Kitsiou, Dk. 58 Pinto, Dk.

60 Badji, Dk. 72 Şahverdi Çetin, Dk. 77 Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü),

Dk. 58 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 24'üncü haftasında MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor'u 4-1 mağlup etti.

10'uncu dakikada Gradel sol çaprazdan çalımlarla ceza sahasına sokulurken Pazdan'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

11'inci dakikada penaltı vuruşunu kullanan Gradel sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

48'inci dakikada Demir Grup Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Fajr'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Kayode, savunmada iki kişiyi çalımlayarak ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 0-2.

66'ncı dakikada sağ kanattan ceza sahası kale çizgisine inen Geraldo, topu altı pasın önündeki Şahverdi Çetin'e çıkardı.Şahverdi'nin şutunda kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım'dan dönen top savunma oyuncusu Ahmet Oğuz'a çarparak ağlara gitti: 1-2.

69'uncu dakikada konuk ekip farkı tekrar 2'ye çıkardı. Max Gradel'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği pasla arka direkte buluşan Erdoğan Yeşilyurt, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-3.

88'inci dakikada Demir Grup Sivasspor, VAR kararıyla 4'üncü golü buldu. Savunma arkasına atılan topla Erdoğan Yeşilyurt kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncu, ceza sahasına girmeden Yatabare'ye pasını attı. Yatabare topu filelere gönderdi ancak hakem ofsayt kararı verdi. VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olmadığı tespit edildi ve konuk ekip farkı 3'e çıkardı: 1-4.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.



