Sivasspor'un bileği bükülmüyor!
Süper Lig’in 20. haftasında DG Sivasspor, sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak, ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkarttı.
Süper Lig’de 9. beraberliğini dün akşam evinde Fenerbahçe karşısında 1-1’lik skorla alan Sivasspor, puanını 24’e çıkarttı. Ligde son olarak 28 Aralık 2020’de deplasmanda Beşiktaş´a 3-0 yenilen Sivasspor, bu maçın ardından hiç yenilgi yüzü görmedi.
Yiğidolar, Fenerbahçe müsabakasıyla yenilmezlik serisini de 5 maça yükseltti. Kırmızı-beyazlılar, bu süreçte 1 galibiyet ve 4 beraberlikle 7 puan elde etti. Sivas temsilcisi, ayrıca bu sezon 21 gol atarken, kalesinde ise 23 gole engel olamadı.
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