Kadın hakem Stephanie Frappart tarihe geçti

28 Mart 2021 Pazar, 14:42

Stephanie Frappart, dün 2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde yönettiği maç ile tarihe geçti. G Grubu’nda oynanan Hollanda-Letonya maçında görev alan Fransız hakem, elemelerde maç yöneten ilk kadın hakem oldu. Hollanda Steven Berghuis ve Luuk De Jong’un attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE DE İLKE İMZA ATTI

Stephanie Frappart, Juventus’un geçtiğimiz yıl aralık ayında Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı Dynamo Kiev maçında da görev almıştı. Tecrübeli hakem bu maçla organizasyonda maç yöneten ilk kadın hakem unvanını elde etmişti. Frappart, 2019’da İstanbul’un ev sahipliğinde Liverpool ve Chelsea’yi karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa maçını da yönetmişti.

HARİKA İŞ YAPTILAR

FIFA Hakem Komitesi Başkanı ve eski hakem Pierluigi Collina, FIFA’nın internet sitesine yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Daha önce birçok önemli maçta görev aldılar ancak ilk kez FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde maç yönettiler. Bu çok özel ve gurur duyulacak bir durum. Son yıllarda harika işler yaptılar. FIFA, kadın hakemliğinin gelişimini savunmaya devam edecek.”