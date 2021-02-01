Süper Lig ekibi Gaziantep'te 2'si futbolcu 3 kişi Kovid-19'a yakalandı

Süper Lig ekibi Gaziantep'te 2'si futbolcu 3 kişi Kovid-19'a yakalandı.

AA
01 Şubat 2021 Pazartesi, 15:26
Süper Lig ekibi Gaziantep'te 2'si futbolcu 3 kişi Kovid-19'a yakalandı
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Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak Gaziantep'te, yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testleri sonrası 2 futbolcu ve 1 personelin sonucu pozitif çıktı.

Kulüp açıklamasında, "Profesyonel futbol takımımıza Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, 2 futbolcumuzun ve 1 personelimizin daha sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Bu raporlarla birlikte takımımızda pozitif teşhis konulan kişi sayısı 4'e yükselmiştir." denildi.

Futbolcular ve personelin izolasyon ile tedavi sürecinin, ilgili protokoller dahilinde başlatıldığı aktarıldı.



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