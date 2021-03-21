Süper Lig'de bir teknik direktör daha gitti; Twitter'dan duyurdular!

SON DAKİKA - Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mesut Bakkal ile yolların ayrıldığı açıklandı.

AA
21 Mart 2021 Pazar, 19:08
Süper Lig'de bir teknik direktör daha gitti; Twitter'dan duyurdular!
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Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mesut Bakkal ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Mavi-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mesut Bakkal'la karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Hocamıza ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. 


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