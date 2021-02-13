Süper Lig’de çıkacağı zorlu maçlar şampiyonluk yarışında belirleyici olacak: F.Bahçe için 5 kritik viraj

13 Şubat 2021 Cumartesi, 04:08

Sarı-Lacivertliler, Karagümrük maçı dahil 5 haftalık programda yapacağı mücadelelerin üçünü deplasmanda, ikisini evinde geçirecek. Bu karşılaşmalardan kayıpsız çıkarsa zor engeli aşmış olacak. İşte o kritik 5 maç: Karagümrük (D), Göztepe, Trabzonspor (D), Antalyaspor, Konyaspor (D).

KOCAMAN’I GEÇEMEDİ

Teknik direktör Erol Bulut’un Fenerbahçe’si, maç başına organize hücum istatistiklerinde savunmacı Aykut Kocaman’ın da gerisinde kaldı. Galatasaray derbisini kaybeden ve Türkiye Kupası’na da veda eden Fenerbahçe’de eleştiri okları teknik direktör Erol Bulut’u gösteriyor. Bulut hücum istatistiklerinde “Defans oynatıyor” diye eleştirilen Aykut Kocaman bile geçemedi. Erol Bulut’un ekibi maç başına sadece 1.39 organize hücum yapabiliyor. Ersun Yanal döneminde bu rakam 2.77, Aykut Kocaman döneminde ise maç başına 2 olmuştu. Sarı-Lacivertliler’in maç başına 10 ve üstü pas yaparak gerçekleştirdiği hücum sayısı maç başına 7.9 oldu. Oysa ki Yanal döneminde bu rakam 12.4, Kocaman döneminde 10.2’ydi.

RAKİP KARAGÜMRÜK

Fenerbahçe, Süper Lig’de 25. haftada bu akşam Fatih Karagümrük’e konuk oluyor. Atatürk Olimpiyat Stadı’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Müsabaka beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak. Sarı-Lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can, Pelkas ve Luiz Gustavo ile kart cezalısı Lemos forma giyemeyecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.