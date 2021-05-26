Süper Lig'e son bilet: Altay-Altınordu

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 15:10

Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un doğrudan Süper Lig vizesi aldığı ligde, üst lige yükselecek üçüncü ve son ekip İzmir takımlarından biri olacak.

Sezonu beşinci sırada bitiren Altay, play-off yarı finalinde İstanbulspor'u 3-2 ve 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. Ligi 6. tamamlayan Altınordu ise ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Yılport Samsunspor'la rövanşta 2-2 berabere kalarak finale yükseldi.

LİG'DE OYNANAN MAÇLARI ALTINORDU KAZANDI

TFF 1. Lig'de bu sezon iki takım arasındaki iki müsabakayı Altınordu 2-1 ve 3-1'lik skorlarla kazanmıştı.

Altay, 18 yıl sonra Süper Lig'e dönme peşinde. 2002-2003'te Süper Lig'e veda ettikten sonra TFF 3. Lig'e kadar gerilemesine rağmen tekrar TFF 1. Lig'e çıkan Altay, bugün play-off'taki şanssızlığını kırmak için mücadele edecek. Süper Lig için daha önce 5 kez play-off oynayan ve 2 defa finalde kaybeden Altay, tek devreli lig usulüyle oynanan 2009-2010'da da son maçta Süper Lig vizesi alamamıştı.

ALTINORDU, 51 YIL SONRA SÜPER LİG YOLUNDA

Süper Lig'e 1969-1970 sezonunda veda ettikten sonra bir daha dönemeyen Altınordu, ilk kez mücadele ettiği play-off'ta finale yükselmeyi başardı. İzmir temsilcisi, 1965-1966'da Macar teknik direktör Ignace Molnar yönetiminde o dönemki adıyla 2. Lig'den 1. Lig'e çıkmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Altınordu: Erhan, Yusuf, Sinan, Kahraman, Rahmi, Oğulcan, Furkan, Ufuk, Recep, Metehan, Ahmet İlhan

Altay: Cihan, Tolga, İbrahim, Murat, Mehmet, Scuk, Poko, Kappel, Regattin, Erhan, Marco Paixao