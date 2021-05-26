Süper Lig'e son bilet: Altay-Altınordu
Süper Lig’e yükselecek son takım Altınordu - Altay maçı ile belli oluyor.
Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un doğrudan Süper Lig vizesi aldığı ligde, üst lige yükselecek üçüncü ve son ekip İzmir takımlarından biri olacak.
Sezonu beşinci sırada bitiren Altay, play-off yarı finalinde İstanbulspor'u 3-2 ve 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. Ligi 6. tamamlayan Altınordu ise ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Yılport Samsunspor'la rövanşta 2-2 berabere kalarak finale yükseldi.
LİG'DE OYNANAN MAÇLARI ALTINORDU KAZANDI
TFF 1. Lig'de bu sezon iki takım arasındaki iki müsabakayı Altınordu 2-1 ve 3-1'lik skorlarla kazanmıştı.
Altay, 18 yıl sonra Süper Lig'e dönme peşinde. 2002-2003'te Süper Lig'e veda ettikten sonra TFF 3. Lig'e kadar gerilemesine rağmen tekrar TFF 1. Lig'e çıkan Altay, bugün play-off'taki şanssızlığını kırmak için mücadele edecek. Süper Lig için daha önce 5 kez play-off oynayan ve 2 defa finalde kaybeden Altay, tek devreli lig usulüyle oynanan 2009-2010'da da son maçta Süper Lig vizesi alamamıştı.
ALTINORDU, 51 YIL SONRA SÜPER LİG YOLUNDA
Süper Lig'e 1969-1970 sezonunda veda ettikten sonra bir daha dönemeyen Altınordu, ilk kez mücadele ettiği play-off'ta finale yükselmeyi başardı. İzmir temsilcisi, 1965-1966'da Macar teknik direktör Ignace Molnar yönetiminde o dönemki adıyla 2. Lig'den 1. Lig'e çıkmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Altınordu: Erhan, Yusuf, Sinan, Kahraman, Rahmi, Oğulcan, Furkan, Ufuk, Recep, Metehan, Ahmet İlhan
Altay: Cihan, Tolga, İbrahim, Murat, Mehmet, Scuk, Poko, Kappel, Regattin, Erhan, Marco Paixao
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