Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye verilen para cezasını onadı

25 Şubat 2021 Perşembe, 17:07

Türkiye Futbol Federasyon'undan (TFF) yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye verilen 24 bin TL para cezasını onama kararı aldı. Kurul ayrıca Ankaragücü'nün Polonyalı futbolcusu Michal Pazdan'a verilen 2 resmi müsabakadan men cezasını da onadı.

Kurulun aldığı kararlar şöyle:

"- Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Tic. A.Ş.'nin futbolcu Orkan Çınar ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 05.12.2020 tarih ve E.2020/304 - K.2020/395 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Denizli Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Sedat Şahintürk ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 07.11.2020 tarih ve E.2020/248 - K.2020/318 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Denizli Spor Kulübü Derneği'nin Aytemiz Alanya Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 21.11.2020 tarih ve E.2020/261 - K.2020/361 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Denizli Spor Kulübü Derneği ve futbolcu Yunus Teke'nin aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 05.12.2020 tarih ve E.2020/285 - K.2020/385 sayılı kararına tarafların itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Davalının itirazının reddine,

- Davacının itirazının kısmen kabulü ile; alacağa uygulanacak faiz başlangıç tarihinin 24.02.2020 tarihinden itibaren işletilerek; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının, faiz başlangıç tarihi yönünden düzeltilerek onanmasına,

- İttifak Holding Konya Spor Kulübü'nün görevlisi Hüseyin Ekinci ile ilgili PFDK'nın 16.02.2021 tarihli E.2020-2021/683 K.2020-2021/850 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- İttifak Holding Konya Spor Kulübü'nün görevlisi Hüseyin Ekinci'nin akredite edilmediği hakem soyunma odası koridorunda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 39/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle İttifak Holding Konya Spor Kulübü'nün görevlisi Hüseyin Ekinci'nin toplam 3 ay hak mahrumiyeti ve 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün futbolcusu Michal Pazdan ile ilgili PFDK'nın 18.02.2021 tarihli E.2020-2021/696 K.2020-2021/859 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün futbolcusu Michal Pazdan'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin PFDK'nın 18.02.2021 tarihli E.2020-2021/691 K.2020-2021/865 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin müsabaka sonrası futbolcularının Kulüp Televizyonuna takım otobüsünün bulunduğu park alanında röportaj vermelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."