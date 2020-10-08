Tarihi kulübe büyük ayıp

08 Ekim 2020 Perşembe, 06:00

Yıllarca hizmet veriyorsunuz, geleceğin futbolcularını yetiştiriyorsunuz, gün geliyor bir de bakıyorsunuz sokağa atılmışsınız. Olacak iş mi bu? Nerede kaldı insanlık? Bu çocukları nasıl sokağa atarsınız? Kulübün asırlık geçmişi var. Yazıktır, günahtır. İçiniz hiç mi sızlamadı? Amaç ne? İstanbul amatör liglerinde 68 yıldan bu yana mücadele eden Okmeydanıspor’un tesisleri ile sahası Kaymakamlık ve Beyoğlu Belediyesi’nden gelen emirle mühürlendi. Küçük futbolcuların önünde gerçekleşen olayda kulüp başkanı ve futbolcular ağlayarak tesisleri boşalttı. Okmeydanı Fetih Spor Kulübü, 68 yıldır Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi’nde bulunan 9 bin metrekarelik alandaki tesislerde çalışmalarını sürdürüyordu.

Yapılan işlemin hukuksuz olduğunu belirten kulüp başkanı Burhan Erdoğdu, “Bu takıma kimseden destek gelmedi. 68 yıldan beri Okmeydanı semtindeyiz. Avrupa ülkelerinde devlet amatörlere hizmet verirken, bizde ise devlet amatörlere köstek oluyor. Erokspor, Camialtı ve İETT takımlarında amatör olarak futbol oynayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan destek bekliyorum” dedi. Biz hukuka karşı saygılıyız. Ancak ortada bir hukuksuzluk, etik dışı bir durum var. Binanın tapu tahsis belgesi bizde. Tahliye kararı da saha içi için alındı. Mahkeme bitmeden bizi apar topar dışarı çıkardılar” diye konuştu.