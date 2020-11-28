Taylan Antalyalı milli takıma göz kırptı

Galatasaray'ın bu yıl yıldızı parlayan Taylan Antalyalı, Rize deplasmanında müthiş oyununu şık bir golle süsledi.

cumhuriyet.com.tr
28 Kasım 2020 Cumartesi, 23:11
Taylan Antalyalı milli takıma göz kırptı
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Galatasaray'ın bu yıl yıldızı parlayan Taylan Antalyalı, Rize deplasmanında müthiş oyununu şık bir golle süsledi.

Sosyal medya, Taylan'ı kötü günler yaşayan (A) Milli Futbol Takımı'na önerdi. Twitter ve Instagram'da kullanıcılar Milli takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'i işaretleyip "Taylan milli takıma.. Şimdi değilse ne zaman" ifadelerini kullandılar.

Taylan 1.5 yıl önce Erzurumspor'dan Galatasaray'a gelmişti.


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