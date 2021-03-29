Teknik direktörlüğe başlayan Alex, 2 ay tesislerde yatacak

29 Mart 2021 Pazartesi, 15:15

Sao Paulo Futbol Direktörü Carlos Belmonte, "Alex, uygun bir maaşla Sao Paulo U20 teknik direktörü oldu. Bu iş için çok yetenekli. Bu işi gururla yapacağını ve altyapı tesislerindeki işleyişi tam anlamıyla analiz etmek adına 60 gün boyunca tesislerde yatıp kalkacağını söyledi." dedi.

"ALEX'TEN AŞIRI ETKİLENDİLER"

Alex'in göreve alınış süreciyle ilgili konuşan Belmonte, "Futbol Koordinatörümüz Muricy Ramalho ve Futboldan Sorumlu Yöneticimiz Maros Biasotto, Alex ile görüştü. Ben Alex ile bizzat konuşmadım. Ramalho ve Biasotto bana gelerek durumu anlattı. Alex, onları çok etkilemiş. Böyle iki büyük ismi etkilediyse benim için yeterlidir. Ben sadece işin finansal kısmına bakarım. Bence çok doğru bir iş yaptık." ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.

8.5 sene boyunca Fenerbahçe formasını terleten Alex de Souza, Süper Lig'de oynadığı 241 maçta 136 gol atıp 111 asist yaptı. Alex, Fenerbahçe'deki 8.5 sezonunda 3 kez Türkiye şampiyonu oldu.