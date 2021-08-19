Temsilcilerimiz, Avrupa arenasına çıkıyor

19 Ağustos 2021 Perşembe, 18:08

Bu akşam 4 temsilcimiz, Avrupa sahnesinde tur için avantaj arayacak. Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde, Sivasspor ve Trabzonspor ise bu sezon ilk defa düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

GALATASARAY, DEPLASMANDA AVANTAJ PEŞİNDE

UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü eleme turunda İskoç ekibi St. Johnstone ekibini rahat geçerek turlayan Galatasaray, play-off turu karşılaşmasında Danimarka temsilcisi Randers takımına konuk olacak. Randers Stadı'nda oynanacak maç, TSİ saatine göre 20:00'da başlayacak. İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma, Star TV'den naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE, AVRUPA'YA GERİ DÖNÜYOR

2 yıl aradan sonra Avrupa kupalarında maça çıkacak olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu mücadelesinde son Veikkausliiga şampiyonu Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadeleyi, Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. TSi saatiyle 21:45'te oynanacak karşılaşma, TV8 ekranlarından yayınlanacak.

TRABZONSPOR, DEV RAKİBİNI AĞIRLAYACAK

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, kendi evinde İtalyan devi Roma'yı ağırlayacak. Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho, ilk resmi maçına Trabzonspor karşısında çıkacak. TSİ saatiyle 20:30'da başlayacak mücadeleyi, Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, ATV'den naklen yayınlanacak.

SİVASSPOR, SERİSİNE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Rıza Çalımbay önderliğinde bu sezon Avrupa kupaları maçında henüz yenilmeyen Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçında Danimarka'nın köklü kulübü FC Kopenhag ile karşılaşacak. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi, Ukraynalı hakem Mykola Balakin yönetecek. TSi saatiyle 21:00'da oynanacak karşılaşma, TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.