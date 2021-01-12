Tenisçimiz Cem İlkel Avustralya Açık Elemelerinde ikinci turda
Doha’da gerçekleşen Avustralya Açık’ta milli tenisçi Cem İlkel, eleme ilk turunda Alman Peter Gojowczyk yenerek ana tablo iddiasını sürdürdü.
Pandemi şartları nedeniyle erkeklerde elemeleri bu sene Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleşen Avustralya Açık’ta milli tenisçi Cem İlkel, eleme ilk turunda Alman Peter Gojowczyk yenerek ana tablo iddiasını sürdürdü.
Sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık’ta eleme ilk tur mücadelesini klasmanın 146. basamağındaki Peter Gojowczyk karşısında veren milli tenisçi Cem İlkel, 1 saat 22 dakikada karşılaşmayı 6-2, 6-3 kazanırken 9 ace, 9 winner, 2 basit hata ile oynadı.
Avustralya Açık elemelerinde ana tablo mücadelesi veren bir diğer milli tenisçi Pemra Özgen ise elemelerin ilk turunda dünya klasmanının 163. basamağındaki Ukraynalı raket Anhelina Kalinina’ya 6-1’lik iki sette kaybederek turnuvaya veda etti.
Yarın oynanacak elemelerin ikinci turunda milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Hırvat Ana Konjuh ile Cem İlkel ise Fransız tenisçi Quentin Halys ile karşılaşacak.
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