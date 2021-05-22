TFF 1. Lig’de final bileti alacak takımlar belli oluyor

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 13:50

Adana Demirspor ve Giresunspor’un ardından Süper Lig’e yükselecek üçüncü takımın belli olacağı play-off’ta bugün yarı final eşleşmelerinde ikinci maçlar oynanacak.

İlk maçlar sonucunda avantajı yakalayan Altınordu ve Altay üstünlüklerini korumaya çalışacak.

İSTANBUL’DA KRİTİK MAÇ

Yarı final ilk maçında İzmir’de İstanbulspor’u ağırlayan Altay, ilk yarısını 3-1 önde bitirdiği maçı 3-2 galibiyetle tamamladı. Altay’da iki gol Marco Paixao’dan gelirken takımın diğer golünü Leandro Kappel kaydetti. İstanbulspor’un ise gollerini ise Onur Ergün kaydetti.

Altay’da Özgür Özkaya ve Gençer Cansev sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Harun Alpsoy’un durumu ise maç saatinde belli olacak. İstanbulspor’da eksik bulunmuyor.

İstanbul’da oynanacak kritik karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.

SAMSUNSPOR’A 2 FARKLI GALİBİYET GEREKİYOR

İlk maçta Altınordu’ya 1-0 mağlup olan Samsunspor, finale kalabilmek için iki farklı galibiyet arayacak. İzmir’deki ilk maçta tek golü Yusuf Yalçın Arslan kaydetmişti.

Normal sezonu averajla üçüncü sırada bitiren Samsunspor’da Tomane, Altınordu’da ise Hüsamettin Yener bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

TFF 1. Lig’de bugün oynanacak maçların başlama saati şöyle:

18.00: İstanbulspor – Altay

21.00 Samsunspor – Altınordu

Süper Lig’e yükselecek son takımın belli olacağı maç 26 Mayıs Çarşamba günü oynancak.