TFF Başkanı Nihat Özdemir'e doğum günü sürprizi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’e, A Milli Futbol Takımı’nın İspanya’ya seyahati öncesinde doğum günü sürprizi yapıldı.

DHA
26 Mart 2021 Cuma, 12:28
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e doğum günü sürprizi
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İstanbul Havalimanı’nda yapılan doğum günü kutlamasına TFF 1’inci Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Yönetim Kurulu Üyeleri Alkın Kalkavan ve İsmail Erdem, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcular katıldı.


Kendisi için hazırlanan kutlama için duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Özdemir, sürprizden dolayı teşekkür ettiği teknik heyet ile futbolculara Norveç maçında başarı diledi.


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