TFF Başkanı Özdemir, Ceferin ve Gravina ile bir araya geldi

12 Haziran 2021 Cumartesi, 00:56

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynadığı EURO 2020'nin açılış maçının devre arasında TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ile bir araya geldi. Maç bitiminde Ceferin'in, Özdemir'e moral verdiği ve kalan maçlar içinbaşarı dilediği öğrenildi.

Roma Olimpiyat Stadyumu'ndaki Türkiye-İtalya karşılaşması anısına hediye değişimlerinin gerçekleştiği görüşmede Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi de yer aldı.

Başkan Özdemir, Ceferin, Gravina ve Raggi'ye günün anısına A Millî Takım forması ve çeşitli hediyeler takdim etti.