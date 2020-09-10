TFF Genel Kurulu'nda gayri ihtiyari oylamaya katılmış

10 Eylül 2020 Perşembe, 12:12

Türk futbolu, 1 Eylül'de Ankara'da yapılan TFF Genel Kurulu'na katılmamaları gerekirken iştirak eden ve ibra oylamasında el kaldırdıkları görülen Ankaraspor temsilcisi ve TFF Başkan danışmanı Hilmi Gökçınar ile TFF Gözlemciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı'nın genel kurulun iptaline neden olabileceğini konuşurken ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı.

Aynı zamanda TFFHGD Başkanı olan Abdurrahman Arıcı, yakın çevresine genel kurula "Temsilciler kurulu başkanı" sıfatı ile katıldığını, delege olmadığını, hazirun defterine imza atmadığını,ibra oylamasına ise gayrı ihtiyari katıldığını söylediği öğrenildi. Arıcı'nın, "Zaten oy birliği ile ibra olan bir oylamada gayrı ihtiyari el kaldırmış olabilirim, ama katılım defterinde imzam yok" dediği öğrenildi.

Oylamaya katılmaması gereken TFF yönetiminden Mustafa Çağlar'ın da ibra sırasında el kaldırdığı kamera kayıtları ile ortaya çıkmıştı.

Hilmi Gökçınar'ın ise sessizliğini koruduğu biliniyor. TFF statüsünün ilgili 4. ve 5. maddeleri gereği federasyondan maaş ve huzur hakkı alanlar eğer 1 yıl önce istifa etmedilerse genel kurullara katılamıyorlar, oy kullanamıyorlar. Bu durum halinde genel kurulun iptali davası açılabiliyor.