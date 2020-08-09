TFF limitte geri adım atmazsa işin sonu AİHM
Fenerbahçe ve Kasımpaşa, öncelikle limitlerin esnetilmesini ve Türkiye şartlarına uygun hale getirilmesini isteyecek. Eğer, TFF geri adım atmazsa iki kulüp taleplerini TFF Tahkim Kurulu'na taşıyacak
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan harcama limitleri konusu bugün Riva tesislerinde masaya yatacak. Başta Fenerbahçe ve Kasımpaşa kulüpleri olmak üzere 10'a yakın kulüp TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ile görüşecek.
Fenerbahçe ve Kasımpaşa, öncelikle limitlerin esnetilmesini ve Türkiye şartlarına uygun hale getirilmesini isteyecek. Eğer, TFF geri adım atmazsa iki kulüp taleplerini TFF Tahkim Kurulu'na taşıyacak. Buradan da sonuç alınmaması halinde Anayasa Mahkemesi (AYM)'nin kapısını çalmaya hazırlanan kulüpler, son çare olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHM'ye kadar konuyu vardıracak.
GÖRÜŞÜMÜZ DİKKATE ALINMADI
Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın itirazındaki temel esas, harcama limitleri konusunun kulüplere danışılmadan alınması. Yine Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın getirisi olan 0 faiz ödemesinin de borcu olmayan kulüpler açısıdan bir tür hak kaybı olduğu konusunu koz olarak elinde tutan kulüpler, Tahkim Kurulu'nun seçildiği günden bu yana ilk kez tarafsız davranıp, TFF'yi haksız bulmasını bekliyor. Fenerbahçe ise 5 yıllık yeniden yapılandırma anlaşmasının 10 yıla yayılması halinde kulüpler için avantaj olacağı görüşünde.
Görüşmede yer alacak kulüpler ise şöyle:
Fenerbahçe
Kasımpaşa
Galatasaray
Beşiktaş
Trabzonspor
Başakşehir
Sivasspor
Göztepe
Antalyaspor
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