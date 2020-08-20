TFF'de deprem MHK Başkanı istifa etti

20 Ağustos 2020 Perşembe, 14:06

Türkiye Futbol Federasyonu çatırdamaya başladı. Merkez Hakem Komitesi Başkanı Zekerya Alp,sürpriz bir kararla istifa etti.

MHK yönetimi de görevi bıraktı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp ile MHK üyeleri istifa etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i bugün Riva'da ziyaret etmiştir. Yapılan görüşmede Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'e bildirmiştir. Sayın Zekeriya Alp'e ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgilerine sunarız."



Zekeriya Alp'in yeni değişen yönetmelikler ve talimatlar nedeniyle TFF Yönetim Kurulu'na kırgın olduğu biliniyor. Ayrıca 21 takımlı ligde hakem klasmanları da açıklanamamıştı.

Mustafa Çulcu'nun adı MHK Başkanlığı için geçiyor.