TFF'de 'Özdemir-Fenerbahçe' gerginliği istifası
Türkiye Futbol Federasyonu ile Fenerbahçe arasında bir süredir devam eden gerginlik istifaya yol açtı.
Türkiye Futbol Federasyonu ile Fenerbahçe arasında bir süredir devam eden gerginlik istifaya yol açtı.
Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Gürkan Teoman, Nihat Özdemir'in yaptığı açıklamalar nedeniyle görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü üyesi de olan Teoman, istifa dilekçesini de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına sundu.
Video Haberler
- CHP grup toplantısında dikkat çeken görüntü
- Bir anda ortaya çıktılar! Hemen kayda başladılar
- Motosiklet üzerindeki yılanı omzuna alıp, poz verdi
- Beğendiği tişörtü üzerine giyip para vermeden uzaklaştı
- Önce yardım ettiler sonra dehşeti yaşattılar
- Birbirlerinden ayrılan siyam ikizlerinden ilk görüntü
- İstanbul’da dikkat çeken görüntü: Tekne viyadüğe takıldı
- Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu
- Karpuzda o devir artık sona erdi
- Yer: Isparta... Yaralıyı sedyeden düşürdüler