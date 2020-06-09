TFF'de 'Özdemir-Fenerbahçe' gerginliği istifası

09 Haziran 2020 Salı, 16:51

Türkiye Futbol Federasyonu ile Fenerbahçe arasında bir süredir devam eden gerginlik istifaya yol açtı.

Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Gürkan Teoman, Nihat Özdemir'in yaptığı açıklamalar nedeniyle görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü üyesi de olan Teoman, istifa dilekçesini de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına sundu.



