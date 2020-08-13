TFF’den Fenerbahçe’ye geçmiş olsun mesajı
Federasyon futbolcu ve teknik ekip personelinde korona virüs test sonucu pozitif çıkan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolcu ve teknik ekip personelinde korona virüs test sonucu pozitif çıkan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
TFF’nin resmi internet sitesinden paylaştığı geçmiş olsun mesajında, "Yapılan kontroller sonucunda Covid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusu ve teknik ekip çalışanı ile Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" denildi.
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