TFF'den Süper Lig'e kadın hakem projesi
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Turkcell ile imzalanan sponsorluk anlaşması sırasında hedeflerinin 2023'te Süper Lig'de kadın hakemlere yer vermek olduğunu söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kadın Futbol Ligi'ne Turkcell'in sponsor olduğunu açıkladı. Turkcell ile Kadın Futbol Takımı arasındaki sponsorluk anlaşması sırasında gündemle ilgili konuşan Nihat Özdemir, "bnümüzdeki 2 yılda Kadınlar Ligi, Turkcell Kadınlar Ligi olarak oynanacaktır. Turk kadınının gücünden ve her alandaki başarısından Türk futbolunun faydalanması gerektiğine inanıyoruz. Kadın futbolunun Avrupa'da üst seviyeye ulaşması için çalışıyoruz. Kadın futbolunun gelişmesi için her türlü çabası gösteriyoruz. Yönetim olarak 1 yıl kadar önce düğmeye bastık ve önemli bir karar verdik. Kadın Milli Takımımızın teknik direktörlüğüne Necla Güngör Kırağasını getirdik. Kadın Futbol Takımımız, kendisiyle önemli adımlar attık ve yüksek heyecanlı maçlar oynadı" dedi.
"HEDEFİMİZ SÜPER LİG'DE KADIN HAKEMLERİMİZE YER VERMEK"
Kadın futboluna verdiğikleri önemi UEFA'nın yakından izlediğini kaydeden Özdemir, "Bu konuda farklı planları hayata geçirmeyi planlıyoruz. Hedefimiz 2023'te Süper Lig'de kadın hakemlerimize yer vermek. Bunin için çok ciddi şekilde çalışıyoruz. Kadın futbolu sadece Türkiye'de değil dünyada çok hızla ilerliyor. Futbolda kadın hakemlerimiz yer alırsa kalite ve standart da yükselebilir." diye konuştu.
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