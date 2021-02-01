Tokyo olimpiyatı için tehlike çanları; sponsorlar tanıtımları erteledi!
Olimpiyat oyunlarının düzenleneceği Tokyo’da vaka sayılarının tekrar artması üzerine oyunların tekrar ertelemesi gündeme gelirken hükümet ve IOC yetkilileri oyunların belirlenen tarihlerde yapılacağını açıklamıştı.
Japon hükümeti ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın yapılacağını dair yaptıkları açıklamalara rağmen oyunların sponsorları reklam kampanyalarını ve tanıtım filmlerini erteleme başladı.
Olimpiyat oyunlarının düzenleneceği Tokyo’da vaka sayılarının tekrar artması üzerine oyunların tekrar ertelemesi gündeme gelirken hükümet ve IOC yetkilileri oyunların belirlenen tarihlerde yapılacağını açıklamıştı. Japan Times’da yer alan haberde ise yetkililerin açıklamalarına rağmen oyunların sponsorları durumun belirsiz olmasından kaynaklı olarak reklam ve tanıtım kampanyalarını erteledikleri belirtildi. Sponsorların, belirsizliğin yanında oyunların bir yıl daha ertelenmesi halinde nasıl bir acil durum planının uygulanacağını bilmedikleri için endişeli oldukları ifade edildi. Turnuvanın ana sponsorlarından olan ve Japan Airlines ile birlikte 3 milyar dolardan daha fazla harcama yapan Canon’un hükümetin oyunlara ilişkin yaptığı açıklamalara rağmen oyunların geleceğine ilişkin şüphe duyduğu kaydedildi. Şirket tarafından olimpiyatlar için komiteye atanan ve ismi açıklanmayan bir yetkilinin görüşlerine yer verilirken şu ifadeler yer aldı, ‘’ Her gün, ‘Bu organizasyonu yapacak mıyız?’ diye birbirimize soruyoruz. B planı konusunda açıklama yapılmaması oyunlara ilişkin cesaretimizi kırıyor. ‘’
Canon’un finas müdürü Toshizo Tanaka ise verdiği demeçte, ‘’ Şirket olarak etkinliğin planlandığı tarihte yapılacağını varsayarak çalışmaya devam ediyoruz ancak verilen sözler tutulmazsa ne yapacağımızı bilmiyoruz ve bunun üzerine düşünüyoruz. ‘’ ifadelerini kullandı. İsmi açıklanmayan ancak oyunların sponsoru olan finans kuruluşlarından birinde çalıştığı belirtilen bir diğer kaynak ise, ‘’ Hükümet bu kadar baskı altındayken ve eleştirilirken Tokyo 2021’i destekliyoruz demek biraz zor. ‘’ açıklamalarında bulundu.
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